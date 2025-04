Cherubini: " La Roma è tutto. Difficle spiegare.."

Luigi Cherubini, attaccante della Roma attualmente in prestito alla Carrarese, in Serie B, si è raccontato a gianlucadimarzio.com, toccando vari temi. Ecco le sue parole:

Mourinho.

“Ogni allenamento con lui hai lo stimolo di dare tutto. Ha allenato grandissime squadre e quindi ti leghi a lui umanamente. Quando accade questo, fai fatica a sbagliare le partite. Ha sempre messo la faccia coprendo i problemi che in tutte le squadre sussistono, lui dà tutto per noi e noi diamo tutto per lui”.

Sulle giovanili e le qualità di Niccolò Pisilli.

“La sua dote, oltre alle qualità tecniche, è la costanza. Lui, che giochi o no, è sempre la stessa persona. Vede calcio, un crack”.

Il legame con Edoardo Bove.

“Appena è successo, gli ho subito mandato un messaggio, so che vuol dire per i familiari trovarsi in un momento così. Ti segna a vita. Edo è un ragazzo genuino e perbene. Dispiace quando succedono queste cose ma fortunatamente anche lui la può raccontare. Si merita tutto il meglio”.

Cos’è la Roma per te?

“La Roma è tutto. Ho pensato: troviamo un accordo con la Roma e proseguiamo insieme questo percorso. Ovviamente essere accostati a Juve e Milan è un piacere, significa che sto lavorando bene. La Roma mi ha dato tantissimo e io le ho restituito tutto fin da piccolo perché so il valore della maglia, del tifo…è difficile da spiegare”.