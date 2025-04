Capello: "Prossimo allenatore della Roma? Scegliere l'uomo giusto è troppo importante. Il tecnico dovrà però dare ascolto a Ranieri"

RAI GR PARLAMENTO - Fabio Capello, ospite della trasmissione "La politica nel pallone" si è soffermato sul futuro di Roma e Juventus e sui prossimi allenatori. L'ex tecnico ha anche ricordato alcuni aneddoti sull'anno in cui vinse lo scudetto con i giallorossi. Ecco le sue parole.

Sugli allenatori di Roma e Juventus

"Devono capire dove vogliono andare nel futuro e capire quindi che allenatori vogliono: scegliere l’uomo giusto è troppo importante".

Sul rapporto tra Ranieri e il prossimo tecnico

"Per la Roma è importante che il prossimo allenatore ascolti Claudio Ranieri".

Sullo scudetto 2000/2001

"Lo scudetto che vinsi con la Roma ? E’ ancora un grande ricordo per le difficoltà che abbiamo avuto nel vincere, contro la Juventus poi pareggiammo nel famoso 2-2, ma soprattutto per l’entusiasmo della tifoseria, di tutti quanti, e per quello che aveva fatto Sensi per quella squadra. L’entusiasmo va alle stelle dopo una vittoria e succede il contrario dopo una sconfitta, non c’è una mezza misura. Sensi è stato un grande presidente che aveva creato un gruppo veramente di grande livello, giocatori e dirigenti che lo ha portato a raggiungere un obiettivo che a Roma è difficile da raggiungere. Per vincere ci vogliono i giocatori. Ho vinto gli scudetti in tanti posti ma a Roma è stata l’unica volta in cui non abbiamo festeggiato dopo la vittoria".