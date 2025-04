DAZN - Gianluigi Buffon, bandiera della Juventus e della Nazionale Italiana, è stato invitato come ospite negli studi della piattaforma streaming e ha partecipato al post partita di Roma-Juventus. Tra i vari temi trattati il capo delegazione dell'Italia si è soffermato su Mile Svilar, autore di una grande prestazione: "La parata su Nico Gonzalez ha dimostrato che le belle parole per lui sono veritiere e spese bene. Ogni volta che gioca fa cose fuori dal normale. Sta facendo cose non da tutti".