Benfica, ennesimo guaio fisico per Renato Sanches: lesione muscolare e stagione finita

Continua la maledizione infortuni per Renato Sanches, centrocampista portoghese di proprietà del PSG attualmente in prestito al Benfica, dopo l'esperienza poco felice con la maglia della Roma. Come confermato dal club portoghese con un comunicato ufficiale infatti il giocatore ha subito contro il Farense una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Per lui si tratta del quarto infortunio stagionale che unito alle sole 17 presenze (e 415 minuti) conferma le enormi difficoltà del giocatore nel trovare la giusta continuità.

(slbenfica.pt)

