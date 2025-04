Balzaretti: "Il derby di Roma è difficile da gestire, ti da sensazioni uniche a livello emozionale. È una partita che dura più di una settimana"

OGGI SPORT NOTIZIE - Uno dei doppi ex del big match che si disputerà stasera tra Roma e Juventus, è stato Federico Balzaretti. Il difensore ha chiuso la sua carriera nella Capitale, rimanendo in giallorosso dal 2012 al 2015. Invece, ha indossato i colori bianconeri dal 2005 al 2007. In esclusiva al periodico, il classe 1981 si è espresso sulla Roma e sul derby. Ecco le sue parole.

Com’è stato stare a Roma in una squadra che aveva tante aspettative?

“Il mio primo anno non è stato facile perché venivo con tante aspettative. Arrivo dalla finale dell’Europeo forse ero il miglior terzino in Serie A, ho iniziato bene la stagione ho fatto due/tre mesi a livello alto. Ho avuto due tre infortuni che mi hanno un po fermato. Poi anche qui con grande voglia sono riuscito a rimettere le cose a posto, l’anno successivo è stato fantastico abbiamo fatto 10 vittorie consecutive è stato l’anno con il record di punti. Gli ultimi due sono stati bellissimi, poi io il terzo me lo sono goduto poco perché ho avuto questo infortunio che mi ha costretto a stare fuori. L’essere riuscito ad arrivare alla gente come persona e non calciatore è la parte che mi riempie più d’orgoglio e di gioia. La gente qui a Roma mi vuole molto bene perché sanno l’amore che io ho verso questo club. Da momenti difficili sono nati momenti bellissimi”.

Come è vivere il derby di Roma e cosa hai provato quando ha segnato?

“È inutile dirti che è una partita come le altre perché non è così. Qui il derby è veramente difficile da gestire. È una partita speciale che anche se sei la persona più fredda del mondo la senti, ti porta tantissime energie prima. Era una partita difficile per tutti i giocatori soprattutto per chi sente questa maglia, per chi ha delle pressioni. È una partita diversa anche per i nostri leader Daniele De Rossi, Florenzi, Totti. Però poi si va in campo cerchi di dimenticarti tutto e concentrarti sulla gara ed è chiaro che a livello emozionale ti da sensazioni uniche dal coreografia al post partita. È una partita che dura molto più di una settimana”.

