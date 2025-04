Athletic, Nico Williams: "In Italia mi piacciono Dybala, Thuram e Leao"

DAZN - Nel corso del format "My Skills" Nico Williams, stella dell'Athletic Club, ha parlato anche dei giocatori che militano in Italia come Paulo Dybala. "Per me l'Italia è un posto speciale. Quest'estate sono stato in Italia e la gente mi ha trattato molto bene. Me ne sono andato con una grande immagine dell'Italia. Credo che siamo molto vicini e mi hanno trasmesso affetto. All'Europeo abbiamo eliminato l'Italia. Ma, nonostante questo, nessuno mi ha mancato di rispetto, tutti sono stati affettuosi con me e questo mi è piaciuto molto. Sono stato in vacanza in Sardegna, mi piace la pasta - ha raccontato -. In Italia mi piacciono Dybala e Thuram. E anche Leao, è fortissimo".