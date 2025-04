Ancelotti: "In finale di Coppa col Liverpool c'era troppa convinzione, col Var forse avrebbero annullato il gol"

RSI - Al canale svizzero Carlo Ancelotti ha ripercorso la sua carriera ricordando anche i suoi momenti da giocatore della Roma: "A livello personale è stato il mio primo grande successo. La vittoria dello scudetto a Roma ancora è ricordata e riesco a non pagare il caffè. Non ho giocato la finale di Coppa dei Campioni per infortunio. C’era grande convinzione, forse troppa. Ma non aveva l’importanza che aveva oggi. Con il VAR forse avrebbero annullato il gol al Liverpool, ma non lo so. Ai rigori è una lotteria. Le condizioni della partita possono darti un vantaggio psicologico", le parole dell'attuale allenatore del Real Madrid.