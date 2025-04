Ancelotti: il figlio Davide pronto ad iniziare una carriera da allenatore dalla prossima stagione

Dalla prossima stagione Davide Ancelotti potrebbe staccarsi dal papà Carlo per iniziare la sua personale carriera da allenatore. Secondo quanto scrive il portale spagnolo, dopo aver detto 'no' alle chiamate dall'Arabia Saudita, dallo Stade Reims e dal Leicester, ora Davide si è affidato ad un'agenzia di rappresentanza che ha svolto diversi incontri per possibili future destinazioni.

Dopo una lunga collaborazione al fianco del papà Carlo, che sembra prossimo a lasciare il Real Madrid al termine della stagione, ora Davide è pronto ad iniziare la sua carriera da allenatore in prima.

(relevo.com)

