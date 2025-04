Ancelotti, dietrofront all'ultimo: 'no' al Brasile. Possibile offerta dall'Arabia Saudita da 50 milioni di euro l'anno

Ieri doveva essere il giorno della firma di Carlo Ancelotti con il Brasile. Atteso a Londra per siglare l'accordo, l'allenatore del Real Madrid ha contattato personalmente Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione brasiliana, per ringraziarlo dell'interesse prima di declinare la proposta di diventare prossimo ct del Brasile.

Ancelotti ha fatto sapere che non era più disponibile a liberarsi a giugno, cogliendo di sorpresa i vertici del calcio verdeoro con cui tutto sembrava già concordato, e a questo punto non è da escludere che possa fare il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Secondo quanto scrivono in Spagna, dietro il 'no' sembra esserci anche un'offerta multimilionaria dall'Arabia Saudita. Si parla di circa 50 milioni netti a stagione.

(marca.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE