Ancelotti: "Andare via in caso di Triplete? Non sarò io a chiederlo"

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, alla vigilia della sfida di Liga tra Real Madrid e Valencia, Carlo Ancelotti, il cui nome è stato accostato anche a un clamoroso approdo sulla panchina della Roma, ha risposto a diverse domande, tra cui una specifica sul suo futuro.

Posto di fronte all'ipotesi di un addio in caso di conquista della Liga, della Copa del Rey e della Champions League nella stessa stagione ("In caso di un triplete, potrebbe dire 'me ne vado'?"), l'allenatore italiano è stato categorico: "Ho già risposto. Non sarò io a chiedere questo".