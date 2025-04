Addio ad Antonello Fassari: l'attore romanista anche di 'Speravo de morì prima'. La Roma: "Artista capace di regalarci momenti indimenticabili"

È morto a 72 anni Antonello Fassari, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come "Avanzi" e a serie televisive amate come "I Cesaroni" in cui interpretava l'oste Cesare. L'attore romanista ha recitato anche nella serieSky su Francesco Totti, "Speravo de morì prima".

Arriva il cordoglio della Roma: "Attore, romano, romanista. Si è spento oggi Antonello Fassari, artista capace di regalarci momenti indimenticabili con il suo talento e la sua ironia. Alla sua famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio di tutto il Club".