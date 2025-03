Zeman: quadro clinico stabile. Il neurochirurgo: "Abbiamo notato un lieve miglioramento"

"Al momento il quadro clinico è stabile, con un lieve miglioramento se parliamo di alcuni aspetti della sua capacità di esprimere linguaggio". Così il prof. Alessandro Olivi, direttore unità operativa complessa di neurochirurgia e del dipartimento di neuroscienze del Policlinico Gemelli, sulle condizioni di Zdkenek Zeman. "Ha avuto un'ulteriore ischemia, ma non è in sofferenza e abbiamo notato un lieve miglioramento. Oggi faremo un'ulteriore risonanza magnetica per capire il decorso di questo nuovo evento ischemico, il tempo è l'unica possibilità di capire l'evoluzione. Ma l'importante è che non sia in peggioramento, anzi. avrà bisogno di una fisioterapia per la parte motoria", ha aggiunto Olivi.

(Rai Gr Parlamento)