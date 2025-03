Zaniolo e la proposta di matrimonio a Sara Scaperrotta: "Ora e per sempre" (FOTO)

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sposeranno. Come annunciato su Instagram, l'ex attaccante della Roma e ora in forza alla Fiorentina ha compiuto questa sera il grande passo infilando l'anello al dito della sua futura moglie: "Ora e per sempre", la didascalia che accompagna le foto scattate nei pressi del Ponte Vecchio di Firenze e pubblicate sui social. In seguito a una lunga pausa, avvenuta poco dopo la scoperta della gravidanza, i due si sono rimessi insieme nei primi mesi del 2024 anche grazie al figlio Tommaso (nato nel 2021, anno in cui Zaniolo vestiva la maglia della Roma) e ora sono pronti al matrimonio.

