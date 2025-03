X, la Roma celebra la 'Giornata mondiale della sindrome di Down': "Il club rinnova il proprio sostegno. Inclusione, valorizzazione e condivisione. Sempre" (FOTO)

Il 21 marzo si celebra la 'Giornata mondiale della sindrome di Down' e tramite un tweet la Roma ha espresso il proprio impegno al fianco della 'Locanda dei Girasoli' e dell'Associazione Italiana Persone Down: "World Down Syndrome Day: il Club rinnova il proprio sostegno alla Locanda dei Girasoli e all'Associazione Italiana Persone Down. Inclusione, valorizzazione e condivisione. Sempre".

