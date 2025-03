World Water Day: l'iniziativa della Roma per promuovere un uso responsabile dell’acqua

In occasione del World Water Day la Roma partecipa all'azione di sensibilizzazione per un uso responsabile dell'acqua interrompendo simbolicamente l’erogazione all’interno del Fulvio Bernardini per 3 ore. Il comunicato del club giallorosso:

Nell'ambito delle iniziative per il World Water Day, che ricorre il 22 marzo, il Club contribuirà alla giornata di sensibilizzazione interrompendo simbolicamente l’erogazione dell’acqua all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini per 3 ore, invitando i suoi tifosi a fare altrettanto.