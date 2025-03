VIDEO - Totti: "Una volta un tifoso si è fermato e mi ha baciato scarpe e piedi..."

Ospite dell'evento da Iliad Store di via Cola di Rienzo, Francesco Totti si è raccontato durante il meet & greet. L'ex capitano della Roma ha ricordato anche un episodio che ha coinvolto un tifoso. "La cosa più assurda che hanno fatto per me? Ne sono successe tante. I tatuaggi sì. La cosa più strana, che è carina da dire, è stata un tifoso che si è fermato per baciarmi le scarpe e i piedi. Pensavo non lo facesse, la prendi a ridere perché non pensi che una persona possa fare una cosa del genere", ha detto.