VIDEO - Conti: "Ho dato più baci a Pruzzo che a mia moglie". Il bomber: "Ci conoscevamo troppo bene"

Doppia intervista ai due ex giallorossi Bruno Conti e Roberto Pruzzo. Il canale ufficiale "Calciatori Panini" ha pubblicato il simpatico scambio fra i due ex compagni di squadra, che hanno giocato insieme 265 partite:

Conti: "Lui all'inizio non ti dico quante volte mi ha mandato a quel paese. Perché arrivavo sul fondo poi con il tacco rientravo e diceva 'questa palla quando la metti?'. La cosa bella con Roberto è che ho dato più baci a lui che a mia moglie, con tutti i gol che faceva e tutti gli assist che gli facevo e io lo andavo ad abbracciare, veramente, eravamo innamorati".

Pruzzo: "Ti dico la verità, con lui in campo non ho mai avuto da dire. Con gli altri compagni, ma veramente andavo con brutto muso, invece con lui avevo questa simbiosi. Io lo sapevo come funzionava, ci conoscevamo troppo bene".