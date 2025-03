Torquati (pres. Federazione Fisioterapisti dello Sport): "Dybala? 8-12 settimane per il recupero, poi il rientro in campo"

“La Roma ha fatto una scelta eccellente riguardo allo staff chirurgico e ha creato al suo interno un’equipe di primissimo livello per il recupero e la riabilitazione dei propri atleti. Quindi il rientro di Dybala verrà certamente gestito nei tempi giusti e nella migliore modalità possibile”. Lo ha detto Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana dei Fisioterapisti dello Sport e titolare dei centri Sport Health.

“Ad oggi - ha spiegato Torquati - non è possibile fare una previsione dettagliata sulle tempistiche del rientro in campo del calciatore. Bisognerà valutare come Dybala reagirà agli stimoli e al percorso post-operatorio. Inoltre non abbiamo a disposizione una descrizione dettagliata di quello che è stato l’intervento chirurgico. Per questo tipo di infortuni la letteratura scientifica ci dice che i tempi per tornare all’attività sportiva possono variare dalle otto alle dodici settimane, in relazione agli esiti dell’operazione, della riabilitazione e dell’adattamento dell’atleta ai carichi. Solo successivamente si valuteranno le tempistiche del rientro in gruppo del calciatore”.

Il fisioterapista ha poi analizzato le diverse tappe del recupero che il calciatore argentino dovrà affrontare nei prossimi mesi. “Il percorso riabilitativo consisterà in una prima fase di biostimolazione del tessuto operato, quindi della parte tendinea del muscolo semitendinoso sull’inserzione distale, verso il ginocchio. Nella fase successiva verranno iniziati ad attivare i muscoli sinergici del semitendinoso e gli antagonisti, ovvero il quadricipite e il polpaccio per dare supporto al muscolo e al tendine operato. Nello step seguente del percorso riabilitativo si lavorerà sulla forza, l’eccentrica e l’elasticità, perché l’intervento chirurgico comporta una ritrazione dei tessuti e un nuovo adattamento, di conseguenza questo tipo di lavori saranno fondamentali per scongiurare danni ai muscoli vicini a quello operato quando Dybala tornerà a giocare. La parte finale della riabilitazione si svolgerà in campo, insieme al personale dello staff che si occupa del recupero di infortuni. La Roma ha inserito nel suo organico una figura specifica, incrementando la proposta ai propri atleti, e oggi si pone tra le società di eccellenza da questo punto di vista. L’ultima fase che precederà il rientro in campo di Dybala sarà il reinserimento in gruppo dell’atleta” conclude Torquati.