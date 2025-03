Tonetto: "Athletic Club-Roma? L'espulsione di Hummels è vergognosa, non era mai da rosso"

CUSANO MEDIA PLAY - Max Tonetto, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione televisiva “Non mi stanco mai di te” e tra i vari temi trattati è tornato a parlare dell'espulsione di Mats Hummels in Athletic Club-Roma. Ecco le sue parole: "La partita la impicca l’arbitro e non Hummels. L’espulsione è scandalosa. L’arbitro è uno dei migliori, ma l’espulsione è vergognosa. Hummels sicuramente ha fatto un errore ma quello non è mai cartellino rosso".