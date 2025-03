Southampton, Juric si arrende: "Retrocederemo, ma vogliamo farlo con più dignità e impegno"

Continua l'incubo del Southampton, che ieri ha perso 1-2 contro il Wolverhampton e ha incassato la ventiquattresima sconfitta in Premier League in 29 giornate. Ivan Juric, arrivato sulla panchina dei Saints a dicembre, non è riuscito a risollevare la squadra e in 12 partite di campionato ha ottenuto 1 vittoria e 11 ko. Nel post partita l'ex allenatore della Roma sembra essersi arreso di fronte all'ultimo posto in classifica della sua squadra a quota 9 punti (-17 dalla salvezza). Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi è stata un'altra partita in cui si è visto che non siamo pronti a conquistare dei punti. Il secondo gol era una situazione facile da leggere. Manca sempre qualcosa, la voglia di giocare bene e di attaccare c'è. I ragazzi vogliono vincere la partita e fanno del loro meglio, ma ci sono momenti in cui non siamo abbastanza bravi. Retrocederemo, ma vogliamo farlo con più voglia di lottare, più dignità e con più impegno”.

(BBC)