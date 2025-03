Southampton, Juric: “Colpa di tutti quando le cose vanno male. Non sono soddisfatto del mio lavoro, mi aspettavo di più” (VIDEO)

Ivan Juric, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Southampton, ha parlato delle difficoltà incontrate in questa sua esperienza in Premier League. Alle domande sul futuro, ha risposto: "Non lo so. Vivo il momento, penso al Liverpool e non a cosa succederà tra un anno o in futuro. Posso fare il mio lavoro, cercare di fare del mio meglio e basta".

Interrogato sulle nove sconfitte subite nelle ultime dieci partite di campionato, Juric ha ammesso: "Non ho fatto bene ma male". E riguardo alle ragioni di questi risultati negativi, il tecnico croato ha commentato: "Penso a molte situazioni. Penso che sia colpa di tutti un po' quando le cose non vanno bene, e penso che sia successo questo. Ma se penso al mio lavoro, ovviamente non sono felice e non sono soddisfatto. Mi aspettavo molto di più".

Sotto la guida di Juric, il Southampton ha ottenuto una sola vittoria e nove sconfitte in dieci partite di Premier League, scendendo all'ultimo posto in classifica con soli 9 punti in 27 giornate. La squadra vanta attualmente il peggior attacco, con 19 gol segnati, e la peggior difesa del campionato, con 65 reti subite.