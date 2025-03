Sensi (Pd) a Piantedosi: "Riprendere chi commette il crimine di seguire la propria squadra allo stadio è illegale"

"Riprendere chi commette il crimine di seguire la propria squadra allo stadio è illegale poiché in Italia vige una moratoria che vieta l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici e lo stadio decisamente lo è, dunque questo sistema di sorveglianza è fuorilegge, una violazione dei diritti dei cittadini, sulla base di chissà quali protocolli e a quale fine". Lo ha detto il senatore del Pd Filippo Sensi al Question time al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Questa illegale pesca a strascico di dati assomiglia alla vostra idea d'Italia, un Paese meno libero e più opaco, più livido e feroce, quindi meno sicuro, perché la libertà è il primo formidabile strumento di sicurezza, come ci hanno insegnato Spinelli, Rossi e Colorni da Ventotene. Fate valere la legge e diteci su quale base invece la violate ai tornelli degli stadi, tra l'altro con la stessa tecnologia che usa Orban in Ungheria per schedare chi va al Gay Pride. Perché se porto mia figlia allo stadio deve venire schedata?'', ha proseguito Sensi.

A Piantedosi ha replicato, invece, il senatore dem Antonio Nicita: ''Siamo preoccupati dal fatto che il Governo ritenga che solo tramite la criminalizzazione si possa fare deterrenza. Ma esiste anche un altro aspetto controverso e riguarda non solo la tutela della privacy dei cittadini ma anche la gestione dei dati. Il Garante ancora non si è espresso in merito alla sorveglianza biometrica. Credo che sia necessario garantire la libertà di circolazione senza il rischio schedatura".