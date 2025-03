Seleznyov (ex compagno Dovbyk): "Aspettate e vedrete il vero Artem. Entro un paio di anni sarà capocannoniere"

GAZZETTA.IT - Yevhen Seleznyov, ex compagno di squadra di Artem Dovbyk al Dnipro, ha rilasciato un'intervista all'edizione online del quotidiano e si è soffermato proprio sul centravanti della Roma. Ecco le sue parole.

Come lo vede Dovbyk in giallorosso?

“Credo che il fattore principale sia il tempo. La chiave è aspettare, dargli modo di ambientarsi e di prendere confidenza con il vostro calcio. Più tattico di quello spagnolo. Ma attenzione: se aspetterete un minimo, vedrete il vero Dovbyk”.

In cosa lo vede migliorato?

“Artem ha tutte le caratteristiche per fare bene nel vostro campionato. È veloce, forte fisicamente e sa attaccare la profondità. Appena si sarà ambientato del tutto, inizierà a segnare a raffica. Così come ha fatto in Spagna, lo stesso farà in Italia. Entro un paio d’anni sarà capocannoniere”.