"Romanisti of Reddit", il tifoso che vuole geolocalizzare tutti i supporters giallorossi: "Siamo presenti in ogni continente"

Sono tantissimi i romanisti che si confrontano ogni giorno su Reddit, uno dei siti web di social news più visitati al mondo. Ora, c’è chi vuole mapparli tutti. Si chiama Marco De Benedictis, è un tifoso italo-canadese di Pickering (Ontario) ed è di chiare origini italiane. Da qualche mese ha scelto di imbarcarsi nell’impresa di geolocalizzare tutti i tifosi romanisti che, come lui, frequentano il sito di Reddit. Ha raccontato la sua missione al sito del club giallorosso. Queste le sue parole:

Marco, come è nata la tua passione per la Roma e qual è il tuo legame con l'Italia?

"La mia passione per la Roma è iniziata quando avevo circa dieci anni. Crescendo nell'Ontario, in Canada, non è stato sempre facile vedere il calcio in TV, ma c'era un'emittente che trasmetteva tre partite nel fine settimana che guardavo volentieri. Ho visto per la prima volta giocare la Roma e Francesco Totti, ed è stato allora che mi sono appassionato. Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita: entrambi i miei genitori sono di origine italiana e i miei nonni sono immigrati in Canada dall'Italia. Mio padre ha giocato a calcio e ha allenato ad un livello piuttosto alto a Toronto, aprendo anche un negozio di articoli specifici per il calcio negli anni '80. Ha avuto una grande influenza sul mio amore per il gioco. Uno dei momenti cruciali per me è stato nel 2004, quando la Roma ha giocato un'amichevole a Toronto contro il Celtic. Totti segnò in quella partita e questo ha consolidato il mio amore per il club. Da quel momento in poi sono diventato un tifoso sfegatato della Roma e il legame con il club si è sempre più rafforzato".

Un amore che ti ha spinto a dare vita a un progetto chiamato “Romanisti of Reddit”. Di cosa si tratta?

"Qualche mese fa, ho lanciato un appello sulla pagina r/ASRoma, che conta oltre 23.000 membri, perché ero curioso di sapere dove si trovassero. In poco tempo, ho raccolto più di 340 segnalazioni, che hanno contribuito a creare una mappa interattiva - che ho chiamato “Tutte le strade portano a Roma” - davvero sorprendente e in continuo aggiornamento. Siamo presenti in ogni continente e ogni giorno si aggiunge qualcuno che vuole far parte di questa mappa gialla e rossa del mondo".

Antonello Venditti, cantando “Grazie Roma”, si chiede cos’è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Sembra una strofa scritta per voi.

"Questa comunità di Reddit è più di un semplice raduno di tifosi: ci connettiamo quasi ogni ora e, nei giorni delle partite, minuto per minuto. Che si tratti di discutere di tattiche, trasferimenti o semplicemente di condividere l'emozione di tifare per l'AS Roma, questo gruppo sembra una conversazione da bar che attraversa i continenti. Anche se molti di noi non possono essere presenti in Curva Sud, sosteniamo il club a gran voce dietro i nostri schermi, impegnandoci l'uno con l'altro in questo spazio così stretto e appassionato. Il modo in cui ci colleghiamo, da un continente all'altro, riflette l'incredibile portata e l'unità della nostra fan base globale".

Dal Canada alla Nuova Zelanda, dalla Norvegia al Sudafrica, fino alla Corea e al Giappone. Quali sono le storie più interessanti dei fan che puoi raccontarci?

"Sono storie d’amore e di sacrifici fatti per seguire la Roma. C’è un tifoso del Sudan che ha speso gli ultimi soldi per i dati del cellulare solo per guardare la famosa rimonta della Roma contro il Barcellona in Champions League. Non si è pentito, definendolo il miglior denaro mai speso. Un altro tifoso del Nord Italia ha ricordato come da bambino, negli anni '80 e '90, fosse l'unico romanista della sua città, costantemente preso in giro dai compagni di classe che tifavano Juventus, Milan e Inter. Nonostante le pressioni, non ha mai vacillato nella sua fedeltà alla Roma, anche quando il club non vinceva trofei. C’è un tifoso di Vienna che appende con orgoglio striscioni sul balcone, ha un tatuaggio della Roma e cerca costantemente modi per rappresentare il club nella sua città. Oppure il tifoso dall’India che si è innamorato della Roma grazie ai suoi studi di storia, sognando di venire un giorno all'Olimpico. C’è poi chi ha rimosso i marchi della sua auto e li ha sostituiti con un lupetto, assicurandosi che la sua passione per la Roma sia visibile anche in strada. Infine, c’è un gatto di nome Churro che, secondo il suo proprietario, è diventato un lupo nel cuore e si siede con la famiglia a guardare ogni partita della Roma. Ogni storia evidenzia il profondo legame che i tifosi della Roma hanno con il club, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Non si tratta solo di calcio, ma di uno stile di vita".

Il tono delle discussioni è sempre amichevole o alcune persone sono più accese di altre?

"Direi che, per la maggior parte, le discussioni sono sempre rispettose, ma ovviamente ci sono fan con opinioni diverse. Come in ogni tifoseria appassionata, i dibattiti sono inevitabili. Ci sono spesso discussioni accese su tattiche, giocatori o decisioni del club, soprattutto quando l'emozione sale dopo vittorie importanti o sconfitte pesanti. Alcuni tifosi possono essere in disaccordo su aspetti come la formazione, le scelte manageriali o gli obiettivi di trasferimento, ma alla fine della giornata l'amore per il club ci unisce tutti. È naturale che le opinioni divergano, ma il rispetto di fondo per la squadra e per gli altri romanisti è ciò che tiene salda la situazione. In una stagione come questa, in cui abbiamo sperimentato una tale varietà di forma - dai minimi incredibili fino al punto in cui ci troviamo - c'è sicuramente un'unità che si è creata nella tifoseria. Dobbiamo ringraziare Claudio Ranieri per aver compattato noi tifosi, ma soprattutto per quello che ci ha fatto vedere sul campo. La sua leadership e la sua capacità di unire la squadra sono state fondamentali e hanno contribuito a rafforzare il nostro legame collettivo come tifosi".

Avete contatti anche con tifosi non romanisti o la vostra è una comunità chiusa?

"La pagina AS Roma Subreddit è aperta al pubblico, quindi chiunque può partecipare a post o commenti su diversi argomenti o dibattiti. Anche se non è molto comune che i tifosi di altri club partecipino alle discussioni, ci sono state occasioni in cui tifosi di altre squadre italiane o europee sono venuti a condividere i loro pensieri e a fare domande sulla Roma, su giocatori specifici o sulle nostre recenti prestazioni. Ci sono stati anche momenti in cui i sostenitori di altre squadre si sono congratulati con la Roma e hanno dimostrato un grande rispetto per il club, in particolare per quanto riguarda la nostra tifoseria e la fedeltà che dimostriamo. Molti hanno visto la Curva Sud, i nostri tifosi in trasferta e la passione che abbiamo per la squadra e si sono lasciati coinvolgere dalle canzoni e dagli spettacoli incredibili che organizziamo. Questo apprezzamento da parte dei tifosi avversari non fa che sottolineare ulteriormente l'atmosfera unica e la dedizione che contraddistingue il tifo romanista".

Sono nate amicizie che poi avete coltivato al di fuori di Reddit? Qualcuno di voi è riuscito a incontrarsi anche lontano dallo Stadio Olimpico?

"Una cosa che è emersa da questo progetto è che molti tifosi che hanno condiviso le loro località si sono resi conto che ci sono altri tifosi delle stesse zone sulla pagina Reddit e sono rimasti stupiti dalle connessioni. Si è discusso di come riunirsi per vedere le partite, e questa è una cosa bella da vedere. Un altro aspetto davvero interessante è il numero di fan club della Roma che esistono in tutto il mondo. Per esempio, ci sono Roma Club a New York, Toronto, Washington, Montreal, Chicago e in molti altri luoghi del globo. È bello vedere come il legame tra i tifosi della Roma superi i confini e porti alla creazione di comunità di tifosi che vanno oltre il mondo digitale. Ora sappiamo dove siamo presenti e speriamo che questo aiuti tutti a sentirsi meno soli e a mettersi in contatto con altri fratelli giallorossi per condividere questa grande passione comune".

(asroma.com)

