Roma-Como: un tifoso romanista daspato tenta di entrare allo stadio

Trentaquattrenne, romanista, daspato, tenta di entrare allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Como con il biglietto intestato al fratello. Una volta bloccato, dopo l'alert generato dal sistema di ticket-checking attivo ai tornelli di filtraggio, il ragazzo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Prati, che lo hanno arrestato per la violazione in flagranza del Daspo.

Al trentaquattrenne si sono aggiunti altri due tifosi romanisti, che durante i controlli ai tornelli di accesso alla Tribuna Tevere, hanno manifestato insofferenza all'operato degli agenti e degli steward impegnati nelle verifiche. Per i due, rispettivamente un 27enne e un 29enne, entrambi romani, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre al solo ventisettenne è stato contestato anche il rifiuto di fornire le proprie generalità. Multati anche due tifosi per possesso e uso personale di sostanze stupefacenti, intercettati sempre durante le fasi dei controlli di prefiltraggio.