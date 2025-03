Roma-Como: la Sud lancia una raccolta fondi per sostenere le coreografie delle prossime gare

La Curva Sud si prepara a sostenere la Roma nelle prossime delicate sfide. I gruppi organizzati del tifo giallorosso, infatti, in vista di Roma-Como, hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere le coreografie delle gare a venire. Questo il messaggio della Sud: "In occasione della partita Roma - Como, in tutti i settori dello stadio verrà organizzata una raccolta fondi tramite i bussolotti. L'obiettivo è sostenere la realizzazione della coreografia del derby e delle prossime scenografie che accompagneranno la squadra da dopo la sfida contro l'Athletic Bilbao. Ogni contributo, piccolo o grande, è fondamentale per continuare a far sì che la nostra curva sia un simbolo di passione e appartenenza"

