Roma-Como, fattore Saelemaekers: da inizio 2025 è il centrocampista che ha segnato più gol in A

Fattore Alexis Saelemaekers. Allo Stadio Olimpico la Roma riceve il Como di Fabregas nella 27esima giornata di campionato: inizialmente in panchina, al 61' il belga pareggia l'iniziale vantaggio di Da Cunha dopo qualche minuto dall'ingresso in campo. Come fa sapere il portale di statistiche, Saelemaekers è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A da inizio 2025: quattro (derby, Bologna, Monza e Como).

