Roma, campo sportivo intitolato a Mazzone: inaugurazione il 19 Marzo

Un campo sportivo a Roma sarà intitolato a Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma, scomparso il 19 agosto 2023. L'iniziativa è del Municipio XII, che ha deciso di omaggiare Mazzone inaugurando l'impianto il 19 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni.

La cerimonia si terrà alle 16:30 in Via di Capasso, dove sorge il campo sportivo pubblico, recentemente ristrutturato. L'intitolazione rappresenta un tributo a un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano e, in particolare, nel cuore dei tifosi della Roma.

All'inaugurazione saranno presenti rappresentanti della Roma e dell'Ascoli, due delle squadre allenate da Mazzone durante la sua lunga carriera. L’iniziativa del Municipio XII vuole mantenere vivo il ricordo e sottolineare l’eredità sportiva di un uomo e di un allenatore, che ha saputo entrare nel cuore di molti appassionati di calcio.