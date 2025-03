Domani sarà già vigilia di campionato per la Roma, che domenica alle 16 affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico. E a sorpresa, Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match e non due giorni prima come accade abitualmente: non era mai successo che il tecnico parlasse dopo una sfida di Europa League. Appuntamento domani alle ore 13.