Roma: 5 oggetti dell'Archivio Storico per ricordare Giuliano Taccola

La Roma ricorda Giuliano Taccola. Morì il 16 marzo di 56 anni e per celebrarlo il club giallorosso ha pubblicato cinque oggetti dell'Archivio Storico. Ecco il comunicato.

"Nella domenica di Roma-Cagliari vogliamo ricordare Giuliano Taccola, che morì il 16 marzo di 56 anni fa, al termine di una partita di campionato contro la formazione sarda.

Per celebrarlo, pubblichiamo cinque oggetti custoditi nell'Archivio Storico della Società.

Il Club in suo onore

Tra le prime iniziative volte a ricordare Giuliano Taccola, c'è quella del Roma Club Primavalle, che viene intitolato a lui e che organizza un torneo in sua memoria. Questa è la medaglia della prima edizione. In rilievo, iscrizione con la denominazione della manifestazione sportiva in memoria di Taccola, l'anno e il nome del Roma Club.

La numero 9

Il 20 marzo 1969 una folla sterminata partecipa ai funerali del centravanti giallorosso presso la Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Questa è la maglia numero 9 che viene portata dalla Società alla cerimonia e viene posta sul feretro all'uscita dalla chiesa. La maglia è stata donata al Club dal nipote di Taccola, Marcello Candidi.

L'idolo dei tifosi

Giuliano Taccola era un idolo della tifoseria. Lo testimonia questo stendardo arancio e rosso, realizzato artigianalmente. Sulle due metà del manufatto è realizzata con fettucce di tessuto applicate a filo la dicitura "W Taccola".

Un trofeo per Giuliano

Medaglia commemorativa della quarta edizione del "Trofeo Notturno Giuliano Taccola", organizzato dal Roma Club Giuliano Taccola - Primavalle" nel 1972. Al dritto è presente un ritratto di Taccola in maglia da gioco con l'iscrizione "Giuliano Taccola".

Il suo gol al Vicenza

L'8 dicembre 1968 la Roma batte il Lanerossi Vicenza 2-1. Tra i marcatori c'è anche Giuliano Taccola, come viene annotato nel registro, probabilmente redatto da Vincenzo Biancone, che contiene le partite amichevoli e ufficiali disputate dalla Prima Squadra dell'AS Roma nella stagione 1968/1969"

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA DEL CLUB