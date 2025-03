Premio Maestrelli: Ranieri vince la 40esima edizione. Domani alle 20:30 la premiazione

Claudio Ranieri vince la quarantesima edizione del 'Premio Maurizio Maestrelli' e l'allenatore della Roma ritirerà il trofeo domani alle ore 20:30 presso Le Panteraie di Montecatini Terme. Sir Claudio riceverà il riconoscimento per il suo grande lavoro svolto con il club giallorosso in questi mesi, ma soprattutto per i suoi valori umani.

Nel corso dell'evento saranno premiati ulteriori personaggi del mondo del calcio tra cui il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti (riceverà il premio internazionale), il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, gli allenatori Filippo Inzaghi, Alberto Zaccheroni, Fabrizio Del Rosso, l'arbitro internazionale Simone Sozza, i dirigenti dell'Empoli Rebecca Corsi e Pino Vitale, l'ex attaccante Paolino Pulici e Giuseppe Rossi.