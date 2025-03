Pepito day, De Rossi: "Quando smetti devi avere un piano chiaro su cosa fare dopo. Io avevo le idee chiare"

In occasione del match di addio al calcio di Giuseppe Rossi, l'ex tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai cronisti della serata e non solo. Ecco le parole dell'ex numero 16: "La partita è andata bene ma siamo un po' acciaccati, il campo è più grande di come me lo ricordavo. Ritrovare Pizarro e gli altri ex compagni è bellissimo, ed è bellissimo anche vedere questo affetto per Beppe perché è un ragazzo che se lo merita e un giocatore incredibile". Sul post ritiro: "Devi essere preparato: tanto per cominciare è inevitabile, quindi devi essere preparato e se possibile avere un piano chiaro su che cosa fare e cosa non fare dopo. lo sono stato fortunato perché avevo le idee abbastanza chiare e spero che anche Beppe le abbia perché e un ragazzo intelligente e potrebbe fare qualsiasi cosa”