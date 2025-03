"Pepito day": anche De Rossi alla partita d'addio di Giuseppe Rossi. Ospiti d'eccezione Ranieri e Ferguson

Giuseppe Rossi, ex talento della Nazionale e della Fiorentina, ma anche del Manchester United e Villarreal, saluta il calcio con una partita d'addio trasmessa in diretta e gratuitamente su Dazn, broadcaster esclusivo in Italia dell'evento: il ''Pepito Day''. Lo scrive la piattaforma digitale. La partita amichevole di addio al calcio di Giuseppe Rossi, prevista per sabato 22 marzo alle 18, si svolgerà in uno degli stadi che ha ospitato il talento azzurro, l'Artemio Franchi di Firenze.

Insieme a lui i campioni che lo hanno accompagnato durante la sua straordinaria carriera. Tra i partecipanti, Antonio Cassano, gli ex viola Gabriel Omar Batistuta, Francesco Toldo, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, ma anche campioni del mondo come Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Ospiti d'eccezione, Sir Alex Ferguson e Claudio Ranieri.