Pellegrini vittima delle "Iene". La chiamata del finto Spalletti: "Con i piedi fai ca**re, ti metti in porta"

Anche Lorenzo Pellegrini è stato "vittima" de "Le Iene". Il noto programma Mediaset ha infatti organizzato uno scherzo ai calciatori italiani che non sono stati convocati per le due sfide di Nations League contro la Germania. Edoardo Mecca - insieme a Sebastian Gazzarini - ha chiamato gli azzurri imitando perfettamente la voce di Luciano Spalletti. Tra le vittime anche Lorenzo Pellegrini: "Come stai? Se in extremis domenica servirebbe qualcuno ci staresti?' ." Certo", risponde Lorenzo. Poi Edoardo Mecca prosegue con l'imitazione di Spalletti: "Però visto che con i piedi fai cacare ti metti in porta, tanto sei una pi**a". E il numero 7 giallorosso replica: "Meglio in tribuna". Poi i due comici videochiamano Pellegrini che ride e parla della mancata convocazione: "Ci sono rimasto male, la Nazionale è importante".

