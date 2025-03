Paredes racconta il disguido con Messi: "Non mi parlò per 3 mesi. Ora abbiamo un rapporto meraviglioso"

In un'intervista, Leo Paredes ha raccontato del disguido con Messi che portò la stella argentina a non parlargli per un po' di tempo. Questo il racconto del centrocampista della Roma: "Gli ho mandato subito un messaggio il giorno dopo dicendogli che non erano riferite a lui quelle frasi. Poi gliene ho mandato un altro 15 giorni dopo… silenzio. Gli scrissi ancora: ‘Non era per te, non era per offenderti’. Ma lui non ha mai risposto: è rimasto tre mesi senza rivolgermi più la parola. Leo è un fenomeno, un fenomeno vero in tutto. Ad un certo punto è apparso nella mia stanza mentre mi stavo lavando i denti e mi ha gettato l’acqua addosso e tutto è finito lì. Ora abbiamo ancora un rapporto meraviglioso".

Poi Paredes passa a raccontare il suo rapporto con Roma: "Sono qui dal 2023 ed è stato un anno bellissimo, mi sono divertito. A volte gioco a padel con Angeliño e anche con Perotti".

(Infobae)