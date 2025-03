Panchina d'Oro: Inzaghi eletto miglior allenatore della Serie A 2023/24, Spugna trionfa nella Femminile

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è stato eletto miglior allenatore della Serie A 2023/24, aggiudicandosi la 33ª edizione della Panchina d'Oro. L'allenatore nerazzurro ha ottenuto 26 voti, superando Gian Piero Gasperini (Atalanta, 14 voti) e Vincenzo Italiano (Fiorentina, 4 voti), che completano il podio.

Nell'occasione è stata assegnata anche la Panchina d'Oro del campionato Femminile: Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, è stato infatti premiato come miglior allenatore della stagione 2023/24, superando la concorrenza di Grassadonia (Lazio).

Durante la cerimonia, tenutasi a Coverciano, sono state assegnate anche le Panchine d'Oro speciali: riconoscimenti a Carlo Ancelotti (Real Madrid) per la vittoria della Champions League, Gian Piero Gasperini per la vittoria dell’Europa League della scorsa annata e al CT della Nazionale Under 17, Antonio Favo, vincitore del Campionato Europeo di categoria.

Per quanto riguarda la Serie B, la Panchina d'Argento per la stagione 2023/24 è andata a Fabio Pecchia, artefice della promozione in Serie A del Parma. Sul podio anche Paolo Vanoli (Venezia) e Vincenzo Vivarini (Catanzaro). Nella Serie C, invece, la Panchina d'Oro è andata a Guido Pagliuca, che ha guidato la Juve Stabia alla promozione in Serie B. Infine, il premio Mino Favini come miglior responsabile del settore giovanile è stato assegnato a Francesco Palmieri del Sassuolo.

I vincitori sono stati decretati dai voti degli allenatori stessi: hanno partecipato al voto tutti i tecnici tesserati da squadre di Serie A o B nella stagione in corso o in quella precedente, oltre al CT della Nazionale maggiore, Luciano Spalletti, e al CT dell'Under 21, Carmine Nunziata.