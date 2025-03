Oscar 2025, il Friedkin Group vince 5 statuette con il film "Anora": la pellicola è stata prodotta da Neon, uno dei brand dei proprietari della Roma (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la 97esima cerimonia di premiazione degli Oscar e tra i protagonisti assoluti spicca anche il Friedkin Group, che ha vinto ben cinque statuette grazie al film "Anora". La pellicola, prodotta da Neon (uno dei brand controllati dai proprietari della Roma) è stata nominata come "Miglior Film". Il regista Sean Baker ha vinto il premio di "Miglior regia", "Miglior montaggio" e "Miglior sceneggiatura originale", mentre l'attrice Mikey Madison è stata eletta "Miglior attrice protagonista".

"Congratulazioni vivissime all'incredibile team di 'Anora' per aver vinto questa sera 5 premi Oscar - si legge sull'account ufficiale del Friedkin Group su X - . Come parte della famiglia dei brand dei Friedkin, Neon continua a sostenere una narrazione innovativa e siamo onorati di celebrare questo risultato".

A huge congratulations to the incredible team behind @anorafilm for winning 5 Academy Awards tonight.

As part of the Friedkin family of brands, @neonrated continues to champion groundbreaking storytelling, and we’re honored to celebrate this achievement. #AcademyAwards #Oscars pic.twitter.com/Q8kvTwfUBz

— The Friedkin Group (@friedkingroup) March 3, 2025