Oriana Sabatini sul futuro di Dybala: "Se andasse al Boca mio padre morirebbe" (VIDEO)

Oriana Sabatini torna a parlare del futuro di Paulo Dybala. La cantante è stata ospite della trasmissione Bondi Live e ha risposto a una domanda sul futuro della Joya e sul possibile passaggio al Boca Juniors: "Se Paulo andasse al Boca avrei problemi grandi in casa. Mio padre morirebbe. Questa è una cosa molto seria a casa. Il sogno del papà di Paulo era che andasse al Boca? Sì, ovvio, per questo io sono svizzera, neutrale, non posso dire né questo né l'altro. Sono nel mezzo, quello che succederà, succederà e io sarò al suo fianco".

[AHORA] "Yo soy Suiza": Oriana Sabatini aseguró que a "Ova", su papá, no le da "para nada igual" la posibilidad de que Dybala vaya a Boca y advirtió que va a tener "problemas muy grandes" en su casa si eso pasa.pic.twitter.com/IJNmVvPhAF https://t.co/UbVLPg3r6D — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 26, 2025