Oriana Sabatini: "Con Paulo mi sembra di vivere un romanzo"

Oriana Sabatini, cantante e moglie di Paulo Dybala, per promuovere la seconda stagione del suo podcast "Where We Go When We Dream" ha raccontato alcuni aspetti della sua vita di coppia con l'argentino alla testata giornalistica. Ecco le sue parole: "Mi sembra di vivere un romanzo, anche se abbiamo i nostri momenti difficili come ogni coppia, ma ho vissuto il mio matrimonio come se fossi una spettatrice che guarda un film, e ho pensato che si può sognare più in grande di così, non per la festa o le persone, ma per l'uomo che ho sposato. Se lo stavo sognando, mi sbagliavo; non ci riuscivo".

