Lavori in corso in Curva Sud. In questi giorni di pausa del campionato per le nazionali, infatti, allo Stadio Olimpico verranno installati alcuni preselettori alti 1,10 metri e con 60 centrimetri di spazio di passaggio ai varchi d'accesso della Curva Sud, con l'obiettivo di veicolare il pubblico verso il varco d'accesso in modo più ordinato. La prima partita in cui questi saranno utilizzati è la sfida del 6 aprile contro la Juventus.

(ilmessaggero.it)

