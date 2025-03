Ndicka, problemi intestinali per il difensore: è tornato a Roma

Evan Ndicka torna a Roma. Il difensore giallorosso, non impiegato nel corso del match tra Costa d'Avorio e Burundi, ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è rientrato a Roma dopo aver avuto alcuni problemi intestinali negli ultimi giorni. Lo fa sapere il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora su X.

Evan #NDicka è tornato a Roma dopo aver avuto alcuni problemi intestinali negli ultimi giorni. Di ritorno anche #Saud, che svolgerà anche in Italia degli esami medici per capire l'esatta entità del problema alla coscia. Tutto ok per Tommaso #Baldanzi#ASRoma @tempoweb

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 22, 2025