NBA: Friedkin Group in corsa per l'acquisizione dei Boston Celtics

Il Friedkin Group vuole espandere il proprio business e sembra intenzionato a investire nel mondo del basket. Come riportato dal portale, il gruppo dei proprietari della Roma è tra le società interessate all'acquisizione delle quote dei Boston Celtics, una delle principali squadre dell'NBA. In corsa ci sono anche il proprietario di minoranza dei Philadelphia Phillies Stan Middleman, il socio dirigente del Symphony Technology Group William Chisholm e l'attuale investitore dei Celtics Steve Pagliuca. Il marchio Boston Celtics ha un valore di circa 5.66 miliardi di dollari e sarà ceduto per una cifra record, la più alta nella storia dell'NBA. I proprietari hanno annunciato l'intenzione di vendere lo scorso luglio e verso la fine di questa settimana è previsto l'arrivo di nuove offerte. Al momento il Friedkin Group non ha commentato la vicenda.

(sportico.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE