Meccacci (GR Sports Agency): "Juric? Arrivato a Roma in un contesto particolare, avrei voluto vederlo da inizio stagione" (VIDEO)

Intervenuta nel podcast di Sportitalia "Di tutto un Pod", Marianna Meccacci, manager della GR Sports Agency, l'agenzia che cura gli interessi di Ivan Juric, ha parlato della parentesi del tecnico croato in giallorosso. Le sue parole: "A Torino e Verona aveva fatto vedere cose diverse, un'idea di calcio importante. Se non ti vai a confrontare quando ti arriva una opportunità come la Roma non lo saprai mai. È arrivato in un contesto ambientale un poì particolare, avei voluto vederlo da inizio stagione, con una preparazione estiva e una situazione societaria diversa. Oggi c'è un allenatore che è a casa sua e tutto quello che respira lo conosce. Aarrivare come è arrivato Juric è estremamente convuslo. Non per creare alibi, ma con un contesto diverso si sarebbe potuto vedere un film diverso"

