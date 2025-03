Mattia Pisilli: "Orgoglioso di Niccolò, il suo sogno è giocare tutta la carriera con la maglia della Roma" (VIDEO)

TRIDENTE PODCAST - Mattia Pisilli, calciatore del Casal Palocco e fratello di Niccolò, ha parlato del loro rapporto dei suoi sogni futuri del centrocampista giallorosso. Le sue parole: "Io e Niccolò siamo tifosi della Roma da quando siamo piccoli. È grazie ai nostri nonni e a nostra madre che siamo cresciuti con questa fede. Sono orgoglioso della persona che sta diventando: ci confrontiamo spesso in ambito calcistica Lotta su ogni pallone dando l'anima in campo e lo stesso fa nella vita di tutti i giorni; è simpatico, solare, fa morire dal ridere ed è un esempio per tutti, non solo per me che sono suo fratello. Il sogno di Niccolò? Fare tutta la carriera con la maglia della Roma e vincere qualcosa con la Roma oltre che migliorarsi quotidianamente. Sa che può passare da momenti belli a meno belli ma il tifoso romanista apprezza tanto l'impegna Sono sicuro che, per i colori giallorossi, Niccolò darà sempre il 110%"

