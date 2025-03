Marchetti (vicesegretario Uefa): "In Italia non ci sono buoni stadi. Spero che la costruzione di nuovi progetti non parta oltre il 2027"

Il vicesegretario generale dell'Uefa, Giorgio Marchetti, ha parlato della questione Stadi in Italia. Queste le sue parole: "Quello degli stadi in Italia è un problema annoso: non ci sono stadi di buona qualità, con qualche sporadica eccezione. Ci aspettiamo che entro ottobre 2026 l'Italia abbia una lista di stadi che, dove non esistenti e nella configurazione necessaria per rispondere alle condizioni, abbiano un progetto esecutivo, finanziato e che parta non oltre il 2027 per la costruzione o la ristrutturazione".

(Radio Rai Gr Parlamento)