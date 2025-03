Liverpool, Salah: "Totti è uno dei miei idoli, è stato un piacere giocare con lui" (VIDEO)

OPTUS SPORT - Mohamed Salah, ex giocatore della Roma, oggi al Liverpool, ha parlato di Francesco Totti e del rapporto che aveva con lui in giallorosso. Le sue parole:

"Totti, la leggenda, uno dei miei idoli. È stato un piacere giocare al suo fianco. È un giocatore incredibile, non ho giocato con lui nel suo periodo d'oro, ma si poteva vedere quanta qualità avesse. Ci ho giocato quando aveva 37 o 38 anni ma il suo tocco è incredibile, il modo in cui legge il gioco. Anche come persona è davvero un bravo ragazzo. E nessuno è stato re di un club come Totti. Nessuno. Non ho mai visto nessuno nella mia vita avere questo controllo e amore nella città o nel club come lui. È incredibile. Lì tutti quanti lo amano perché è davvero un bravo ragazzo. Cosa ho provato a imitargli? La cosa che ho notato molto di lui, anche se non parlavo molto l’italiano per avere una conversazione lunga con lui, parlandoci e guardandolo dico il modo in cui era consapevole del proprio valore. Questa è la cosa che ho provato a prendere da lui, perché conosce se stesso molto bene. E sa quanto vale. Non gli importava di quello che dicevano gli altri, lui era Totti”.