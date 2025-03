Lione, Fonseca espulso dopo un testa a testa con l'arbitro: rischia 7 mesi di stop

Clamoroso quello che è successo nel finale di Lione-Brest, con protagonista l'ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca. Nei minuti di recupero della sfida, sul risultato di 2-1 per i padroni di casa, il Var ha richiamato l'arbitro Millot per un possibile fallo di mano in area di rigore. Il portoghese, già ammonito, ha protestato con veemenza prendendosi un secondo cartellino giallo e ha reagito con rabbia andando testa a testa con il direttore di gara. Il rigore poi non è stato comunque concesso ma il tecnico ora rischia ben 7 mesi di squalifica.