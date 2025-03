LECCE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma si rituffa nel campionato dopo la sosta per le nazionali, pronta per quella che Claudio Ranieri ha definito "l'inizio della volata finale". Oggi alle 20:45, i giallorossi saranno di scena allo Stadio Via del Mare per affrontare il Lecce di Giampaolo nel match valido per la trentesima giornata di Serie A.

Ranieri deve fare i conti con l'assenza pesante di Dybala (operato e fuori a lungo) di Celik e Rensch. Possibile qualche cambio rispetto alle ultime uscite: Hummels si candida per una maglia in difesa (resta da vedere se si giocherà a 3 o a 4), a centrocampo Koné potrebbe partire titolare dopo il riposo delle partite prima della sosta, mentre sulla trequarti Baldanzi, Soulé e Pellegrini si contendono due maglie per accompagnare Dovbyk come punta centrale. Saelemaekers dovrebbe agire sulla fascia destra.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN TV E IN STREAMING

Lecce-Roma sarà visibile su diverse piattaforme: sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e anche sul canale Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

LE QUOTE

LECCE-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.20 4.20 1.85 SISAL 4.75 3.50 1.80 PLANETWIN365 5.00 3.45 1.75 SNAI 5.00 3.40 1.75

LR24