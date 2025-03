Lecce: allenamento in vista della Roma. Assenti solo i nazionali

Il Lecce, prossimo avversario della Roma al rientro dalla sosta, si è allenato nella mattinata. Questo il report pubblicato dal club salentino: "Squadra in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento agli ordini di mister Giampaolo.

Assenti i giallorossi convocati dalle rispettive Nazionali: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstović e Ramadani. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino sempre ad Acaya".

(uslecce.it)

