Lazio: distrazione muscolare al soleo sinistro per Castellanos

Problema muscolare per Valentin Castellanos. L'attaccante della Lazio è stato sottoposto a esami clini e strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo sinistro. È in dubbio per il derby. La nota del club:

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

(sslazio.it)

